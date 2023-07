Operação Lei Seca aborda mais de 461 motoristas sob efeito de álcool no Estado

Rio - A Operação Lei Seca realizou 39 ações de fiscalização em todo o estado do Rio de Janeiro. De sexta-feira (21) a domingo (23), 2.912 motoristas foram abordados e, destes, 461 estavam dirigindo sob efeito de álcool.



Na capital, duas ações de fiscalização foram realizadas em Bangu, na Zona Oeste do Rio, com percentual de alcoolemia chegando a 31,7%. Na Barra da Tijuca, houve uma operação na sexta-feira com 23 pessoas abordadas, e dessas, 7 foram penalizadas.



No Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste, ocorreu no sábado (22), uma ação na Avenida Gilka Machado, onde 161 motoristas foram abordados, 40 condutores tinham ingerido álcool antes de dirigir.



Em Cordeiro, no interior, foram feitas duas ações no município. Na sexta, a operação foi na Avenida Macuco, em frente ao Café Porto Novo. Foram abordados 92 motoristas e, destes, 41 foram flagrados dirigindo alcoolizados. No sábado, a operação ocorreu na Avenida Raul Veiga. Dos 20 motoristas parados na blitz, 7 dirigiam sob o efeito do álcool.



Já Cardoso Moreira, cerca de 165 motoristas foram abordados, 38 foram autuados na fiscalização. Em Cachoeiras de Macacu, no domingo (23), os agentes flagaram 140 motoristas e 14 dirigiam sob o efeito do álcool. Já no sábado (15), 35 casos de alcoolemia foram registrados.