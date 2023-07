Élcio de Queiroz aceitou delação após descobrir que foi enganado por Ronnie Lessa

Rio - A delação premiada que ocorreu no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco foi motivada por uma mentira conta por Ronnie Lessa a Élcio de Queiroz. De acordo com Élcio, o amigo teria afirmado que não havia feito pesquisas na internet sobre Marielle. Ambos teriam medo de que isso poderia fazer a Polícia chegar aos assassinos. A informação é do 'Jornal Nacional', da 'TV Globo'.

No entanto, Ronnie Lessa fez buscas em um site de crédito para obter dados do CPF de Marielle Franco e da filha da parlamentar e utilizou um buscador privado para conseguir o endereço da vítima. A informação foi confirmada por agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Federal, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (24) na Superintendência da PF, na Praça Mauá.