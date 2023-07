Ucrânia diz ter sido responsável por ataque com drones em Moscou

Kiev reivindicou, nesta segunda-feira (24), a autoria de um ataque noturno com drones contra Moscou, enquanto também houve bombardeios ucranianos na Crimeia e russos na região de Odessa, sul da Ucrânia.



Uma fonte da Defesa ucraniana que não quis ser identificada disse à AFP que o ataque contra Moscou foi "uma operação especial do GUR", serviço de inteligência militar ucraniano.



Esta reivindicação incomum por parte de Kiev ocorreu depois que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ameaçou responder aos bombardeios russos do fim de semana em Odessa.



A Rússia, por sua vez, alertou que planeja "severas represálias" após os ataques em Moscou e outros na Crimeia, segundo a diplomacia russa, acusando o Ocidente de estar "por trás dos atos descarados" de Kiev.



A região de Moscou não era atacada por drones há quase três semanas. O Exército russo, que denunciou um "ato terrorista", afirmou que dois drones ucranianos foram neutralizados e caíram sem causar vítimas.



Um dos artefatos caiu em uma importante via da capital russa, Komsomolsky Prospekt, próxima ao Ministério da Defesa, onde jornalistas da AFP viram um edifício com o telhado danificado e vários veículos dos serviços de emergência.



"Eram 03h39 da madrugada. A casa realmente tremeu", contou à AFP Vladimir, um morador de 70 anos. "É assustador que um drone ucraniano quase tenha voado até o Ministério da Defesa", acrescentou. Outro drone alcançou o centro comercial da rua Likhacheva.