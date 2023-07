Endereços de vacinação contra a covid-19 com o reforço bivalente em Meriti

A Prefeitura de São João de Meriti segue com a distribuição da vacina bivalente em todos munícipes acima de 18 anos de idade. O atendimento na semana acontece de terça a sexta-feira, 8h às 15h, e no sábado, 8h às 12h.



Todas as pessoas acima de 18 anos de idade podem ser vacinadas com o reforço bivalente. Para isso é necessário, ter recebido no mínimo duas doses do esquema inicial com as vacinas monovalentes (Astrazeneca, Pfizer, Janssen e Coronavac) e aguardar um intervalo de quatro meses após a última dose recebida da vacina monovalente.



Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



Endereços de vacinação:



- USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



- USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



- ESF da Vila Tiradentes

Rua Dr. José de Carvalho, 162 - Vila Tiradentes



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



- Paróquia Nossa Senhora da Glória

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM).