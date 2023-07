Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 70 milhões nesta terça-feira

A Mega-Sena irá sortear nesta terça-feira, 25, um prêmio acumulado de R$ 70 milhões. O sorteio está marcado para às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão nas redes sociais da instituição.

Este é primeiro sorteio da Mega-Semana da Sorte, com concursos ainda na quinta-feira, 27, e no sábado, 29.

Ninguém acertou as seis dezenas no último concurso, no sábado, 22, e o prêmio ficou acumulado. Foram sorteadas as dezenas: 14 - 26 - 40 - 42 - 46 - 52.

As apostas do concurso 2.614 podem ser feitas em casas lotéricas, no site ou pelo aplicativo Loterias Caixa até às 19h.

*Com informações da Agência Brasil