Polícia prende mulher que dizia ser policial civil para ameaçar familiares em Nova Iguaçu

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, prenderam, nesta segunda-feira (24), uma mulher que dizia ser policial civil para ameaçar vizinhos e familiares no bairro Tinguazinho. Raquel Chuff Cirme, de 28 anos, é acusada de dano qualificado, perseguição, furto e maus-tratos aos animais.

De acordo com as investigações, meses atrás, a mulher foi até à delegacia com o braço machucado, disse que sua mãe estava em cárcere privado e que havia tentado libertá-la, mas foi agredida e ameaçada com uma faca pela irmã. Aos policiais, Raquel informou que não queria fazer o registro, pois tinha passado no concurso para técnico em necropsia da Polícia Civil e que isso poderia prejudicá-la.



No entanto, segundo a polícia, os agentes descobriram que Raquel tentou invadir a residência da família para pegar dinheiro da mãe, mas foi impedida pelo marido da irmã, se desiquilibrou e caiu. Ela e o marido chegaram a quebrar o muro da casa. Os vizinhos também eram ameaçados pela mulher.



A delegada Mônica Areal, titular da DEAM de Nova Iguaçu, informou que Raquel continuou perseguindo a irmã, com injúrias e ameaças. Além disso, a acusada dizia que era policial e tinha uma arma. "Nem sempre irmãs entram na Lei Maria da Penha, mas nesse caso há clara vulnerabilidade entre as duas, a Raquel é bem agressiva, além de morarem pertíssimo", explicou a delegada.



Segundo a titular, Rachel tem um extensa ficha criminal por agressões e incêndio. Na ocasião, a acusada colocou fogo nas roupas do pai, suas sobrinhas inalaram fumaça e precisaram ser socorridas e encaminhadas ao hospital.

Ela foi localizada dentro de casa, no bairro Tinguazinho, em Nova Iguaçu. No local, os policias encontraram o cachorro da vítima, que havia sido roubado, trancado em um cômodo, sem água e sem comida.

Em sede policial, a mulher chegou a relatar que era amiga de diversos políticos, como a deputada Martha Rocha (PDT) e o deputado Carlos Augusto (PL). "Ela realmente passou no concurso para técnica em necropsia, mas fora das vagas usava o nome desses deputados", informou a delegada.

Depois das formalidades legais, Raquel foi encaminhada ao sistema prisional.