Embarcação com migrantes é resgatada com homem morto perto de ilha espanhola

Socorristas espanhóis informaram nesta terça-feira (25) que resgataram um barco perto das Ilhas Canárias, no qual encontraram 85 migrantes subsaarianos, um deles morto.



A frágil embarcação foi avistada às 01h35 (21h35 em Brasília) pela Defesa Civil a 15,7 km da ilha de Gran Canaria, informou à AFP o serviço de Resgate Marítimo. Entre os imigrantes havia apenas uma mulher.



As pessoas foram levadas para o porto de Arguineguín, no sul da ilha, onde chegaram por volta das 05:00 (01h00 em Brasília), acrescentou o serviço de resgate.



Segundo os últimos números do Ministério do Interior, de janeiro a 15 de julho, 14.021 imigrantes irregulares chegaram à Espanha, mais da metade deles (7.590) às Ilhas Canárias.



Os números são mais baixos em comparação com o período correspondente em 2022: a chegada de migrantes caiu 6,5% a nível nacional e 18,5% nas Ilhas Canárias.



Nos últimos anos, a rota migratória para as Ilhas Canárias tem sido mais movimentada devido ao reforço dos controles no Mediterrâneo. É uma viagem perigosa e os naufrágios são frequentes.



Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), 126 migrantes morreram ou desapareceram a caminho das Ilhas Canárias no primeiro semestre do ano. A ONG espanhola Caminando Fronteras afirma que há 778 mortos ou desaparecidos.