Adolescente que sobreviveu a desabamento na Vila Kennedy recebe alta

Rio - A adolescente C.J.S, de 15 anos, que ficou ferida em um desabamento no loteamento Caminho dos Fernandes, na Vila Kennedy , Zona Oeste do Rio, recebeu alta médica. A jovem foi a única sobrevivente do desmoranamento da casa de três andares, que provocou as mortes de sua irmã G.J.S, de 13 anos, e sua madrasta, Cátia Barros, 43. A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, e transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela deixou a unidade ainda nesta segunda-feira (24).

Cláudia Barros e a enteada de 13 anos foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas já chegaram sem vida ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), o pai das meninas havia saído para trabalhar quando o desabamento aconteceu e não se feriu. A pasta afirmou ainda que prestou auxílio à família no hospital e que estava em contato com parentes para conseguir os documentos necessários para o sepultamento gratuito. Ainda não há informações sobre o horário e local dos enterros da mulher e da adolescente.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, uma vistoria realizada no local interditou o imóvel e constatou que não havia necessidade de fazer outras interdições. O caso foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), que vai demolir uma estrutura remanescente. Relatos de moradores apontaram que desabamento teria ocorrido após a explosão de um botijão de gás na residência das vítimas e a 34ª DP (Bangu) apura as causas.