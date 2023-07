Procon de Mesquita promove mutirão de renegociação de dívidas

A campanha nacional do mutirão de renegociação de dívidas “Renegocia”, da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), está em andamento no Procon de Mesquita. A atividade, que faz parte do Ministério da Justiça, segue até 11 de agosto.



Para participar do mutirão, não há um limite nos valores das dívidas e da renda. “A renegociação é fundamental para que os mesquitenses fiquem em dia com o pagamento das suas dívidas, voltando a ter acesso a crédito e fortalecendo o equilíbrio do orçamento familiar. Além disso, é necessário que os consumidores encontrem a possibilidade de cumprirem suas obrigações dentro das suas possibilidades e sem comprometerem a própria subsistência”, explicou o coordenador do Procon de Mesquita, Humberto Garcia.



Os interessados têm duas opções: acessar o posto de atendimento on-line, pelo site www.consumidor.gov.br, ou comparecer no Centro Municipal de Serviços, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O endereço é Avenida Presidente Costa e Silva 1.513, no Centro de Mesquita. O telefone é (21) 2697-0180.



No atendimento presencial, o titular da dívida deve levar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e os documentos referentes à dívida. Já para participar da campanha on-line, é necessário possuir cadastro no gov.br como prata ou ouro. Lá, o consumidor inicia o processo de negociação com a empresa credora, apontando o valor que pode dispor para quitar a dívida.



Segundo a organização, podem ser oferecidas até quatro ou cinco opções de negociações dentro da realidade informada pelo consumidor. Então, depois da conclusão do relato do problema, os fornecedores participantes têm até dez dias para apresentar uma proposta ou resposta ao consumidor. Encerrado o prazo, o consumidor possui até 20 dias para a avaliação do retorno dado.