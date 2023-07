Dois cavalos vítimas de maus-tratos são resgatados em comunidade da Zona Oeste

Rio - Dois cavalos vítimas de maus-tratos foram resgatados, na manhã desta segunda-feira (24), na Comunidade Nova Jersey, em Paciência, Zona Oeste do Rio. Após denúncias, agentes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) e a ONG Garra encontraram os animais em condições degradantes.

Ao DIA, o coordenador de fiscalização da SMPDA, Jack Calderini, explicou como foi a operação. "Recebi a denúncia da ONG Garra. Mas, após as postagens nas redes, o tutor sumiu com os cavalos. Então, ficamos monitorando durante todo o final de semana para tentar achar os animais. Na segunda-feira, chegamos cedo na comunidade e achamos uma égua branca com uma carroça cheia de entulho e um macho marrom. Estavam muito desnutridos e machucados", relatou Jack.

Os animais estavam machucados, sangrando, infestados de carrapatos e desnutridos. Após o resgate, o cavalo marrom não se aguentou em pé e caiu durante o transporte. Os equinos foram levados para a ONG Paraíso dos Focinhos, onde serão medicados e receberão o tratamento adequado.

Renata Prieto, presidente e fundadora da ONG Garra, participou do resgate e contou sobre o momento. "Chegamos bem cedo ao local e começamos a perguntar se alguém sabia onde estavam os cavalos. Quando encontramos, a situação era precária. O homem ao lado da égua atrelada à carroça, bebia uma água bem gelada enquanto o animal estava naquele estado. Queriam usá-la até ela 'acabar'", disse.

O tutor dos cavalos, que ainda não foi identificado, vai responder pelo crime de maus-tratos.