PM reformado é assassinado a tiros em Cascadura

Rio - Um policial militar reformado foi morto a tiros, na madrugada desta terça-feira (25), na Avenida Dom Hélder Câmara, em Cascadura, Zona Norte do Rio.

Segundo a PM, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência de homicídio. No local, a vítima foi identificada como Wanderley Pereira dos Santos, de 62 anos.

A corporação informou, ainda, que a mulher da vítima, Darlen Cristina Soares, chegou minutos depois e identificou o marido como sendo um subtenente aposentado.

A área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para identificar a autoria e motivação do crime. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte do policial.