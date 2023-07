Arquidiocese do Rio inicia investigação contra padre preso por estupro na Zona Oeste

Rio - A Arquidiocese do Rio de Janeiro afastou o padre Ramon Guilherme Pitilo da Silva Ramos, de 33 anos, após ele ser preso preventivamente suspeito de abusar sexualmente de duas crianças. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (24), em Rio das Pedras, na Zona Oeste. O sacerdote deve passar por uma audiência de custódia nesta terça-feira (25).Além da suspensão de suas funções, foi aberta uma investigação interna contra o sacerdote, que também é alvo de um inquérito da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). O caso teria acontecido na paróquia São João Batista."A Arquidiocese do Rio de Janeiro tomou conhecimento de supostas condutas impróprias atribuídas ao Padre Ramon Guilherme Pitilo da Silva Ramos. Com o intuito de cooperar integralmente com as autoridades na apuração dos fatos, zelando também pelo cuidado e proteção dos envolvidos nas investigações, a Arquidiocese imediatamente afastou o padre de todas as suas funções, até que tudo seja esclarecido", diz parte da nota.Antes da prisão, o padre já havia sido afastado da função do pastorado em razão de uma ordem judicial. De acordo com as investigações da DCAV, as vítimas, de 11 e 12 anos, frequentavam a igreja onde o padre exercia o sacerdócio.O mandado de prisão foi expedido pela juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente. Nesta segunda, o sacerdote se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado.Ramon foi ordenado padre em maio de 2022, há pouco mais de um ano. Caso seja condenado, ele pode pegar mais de 20 anos de prisão.