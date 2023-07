IPCA-15 registra deflação de 0,07% em julho, aponta IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) caiu 0,07% em julho, após ter avançado 0,04% em junho, informou na manhã desta terça-feira, 25, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado foi mais negativo do que a mediana das estimativas de analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que era de -0,03%, com intervalo que ia de queda de 0,4% até alta de 0,09%.

Com o resultado anunciado nesta terça-feira, o IPCA-15 registrou um aumento de 3,09% no acumulado do ano.

Em 12 meses, a alta foi de 3,19%, ante taxa de 3,40% até junho, segundo o IBGE. Nesta base de comparação, as projeções iam de avanço de 2,80% a 3,36%, com mediana de 3,23%.