Projeto Galileo forma programadores apadrinhados por grandes empresas

Dados da Brasscom, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, revelam que num período de cinco anos, entre 2021 e 2025, o país deve contar com 797 mil vagas para o setor, mas atualmente forma apenas cerca de 53 mil pessoas por ano. Com um enorme mercado a ser desbravado, os CEOs da Alterdata Software, Ladmir Carvalho e José Ronaldo da Costa, decidiram investir em um projeto gratuito com o objetivo de capacitar jovens de todo o Brasil, com conhecimentos de programação voltados a estudantes de escola pública, moradores de áreas periféricas e em situação de vulnerabilidade econômica/social. Durante seis meses, o Projeto Galileo oferece um curso de programação trainee.

As famílias são treinadas em escolas públicas do Brasil e comunidades, além de entrevistadas por equipes de psicologia. Os jovens também passam por avaliações para identificar as pessoas aptas a participarem do projeto. Na sequência todos são incluídos em um banco de apadrinhamento, no qual grandes empresas como Itaú, O Boticário, Multimarket, XP Investimentos e outras, aplicam um valor mensal e recebem informações sobre o desenvolvimento do afilhado, evolução no curso, dificuldades e empenho no projeto, trazendo credibilidade e a certeza de que tal contribuição está sendo útil no cotidiano daquela família.



Após a realização de todo o curso, o projeto entra em contato com as empresas em busca de articular vagas para os profissionais trainee que concluíram o curso. O projeto começou na Região Serrana do Rio, em cidades como Teresópolis e Petrópolis, mas rapidamente foi se ampliando por todo o país, já que as aulas acontecem em modelo home-office.

“Estamos vivendo uma sociedade abundante e podemos com treinamento colocar esses jovens em contato com universidades, conhecimento e transformação. Precisamos quebrar esse ciclo e fazer com que o país seja o centro do desenvolvimento tecnológico, assim como aconteceu com Teresópolis, que é uma cidade pautada na agro economia e no turismo rural, mas hoje tem a maior empresa de tecnologia do estado do Rio", disse José Ronaldo da Costa, CEO da Alterdata.