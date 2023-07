Ação da Prefeitura do Rio vai montar pontos de vacinação em Naves do Conhecimento

Rio - As Naves do Conhecimento da cidade receberão, nesta quarta e quinta-feira (27), uma ação da Prefeitura do Rio de recreação e imunização com mais de 18 tipos de vacinas, incluindo contra o vírus da covid-19 e da gripe. Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), a ação acontecerá em nove unidades com postos de vacinação disponíveis para crianças e adultos.



De acordo com a SMS, a ação faz parte da estratégia de ampliação da cobertura vacinal desenvolvida pela prefeitura que vai até os pontos de grande circulação de pessoas. Com grande procura nos períodos de férias, as Naves do Conhecimento fazem parte dessa lista.

Ao todo, estão previstas a aplicação de 18 vacinas de rotina ofertadas nos PVs durante esses dois dias. A dose de reforço contra a covid-19 com a bivalente e a vacina da Influenza também estarão disponíveis. Para receber o imunizante, pais e responsáveis devem levar um documento de identificação e a caderneta de vacinação dos pequenos.

"Não queremos que nenhum carioca fique desprotegido. Nesta ação em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia levaremos as vacinas do calendário da criança e do adolescente para as Naves do Conhecimento, e também as vacinas da gripe e a bivalente da covid-19", diz o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.



Para a secretaria de Ciência e Tecnologia, Tatiana Roque, a ação reforça a necessidade de se colocar a saúde em primeiro plano: “Essa ação em parceria com a Secretaria de Saúde é fundamental. As Naves também são espaços que promovem ações com o objetivo de prestar serviço público e auxiliar a população. Se vacinar é um ato de cidadania e de responsabilidade coletiva. Com os avanços alcançados pela ciência, não podemos deixar que a saúde fique em segundo plano”, enfatizou.



Além das Naves, as vacinas também seguem disponíveis nas 237 unidades de Atenção Primária da cidade, para todas as idades, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; e no Super Centro Carioca de Vacinação, de domingo a domingo, das 8h às 22h.



Confira os locais e horários dos postos de vacinação nas Naves do Conhecimento:



Dia 26 de julho:



- Nova Brasília - Praça do Terço, Complexo do Alemão, das 9h às 15h



- Engenhão - Rua Arquias Cordeiro, 1516, Engenho de Dentro, das 11h30 às 14h



- Bairro Carioca - Rua Bérgamo, 320, das 14h às 17h



- Irajá - Praça Nossa Senhora da Apresentação, das 14h às 17h



- Madureira - Parque Madureira Mestre Monarco, s/n, das 14h às 17h



- Padre Miguel - Av. Mal Marciano esquina com Rua do Açafrão, das 14h às 17h



- Santa Cruz - Rua Barão de Loreto, s/n, das 14h às 17h



Dia 27 de julho:



- Penha - Rua Santa Engrácia, Praça Santa Emiliana, das 9h às 15h



- Vila Aliança - Rua Antenor Corrêa, 1, das 14h às 17h