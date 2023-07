Niterói será contemplada pelo programa de segurança pública do Ministério da Justiça

Rio - O Ministério da Justiça decidiu incluir Niterói como uma das 163 cidades a serem contempladas pelo Programa Nacional de Segurança Pública (PRONASCI 2). O programa será lançado em evento nesta terça-feira (25) e tem como objetivo prevenir, controlar e reprimir a criminalidade na região.



Instituído pela Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, o PRONASCI 2 possui vertentes como o fomento às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, apoio às vítimas da criminalidade e combate ao racismo estrutural.



Raphael Costa, coordenador Legislativo do Ministério de Justiça, comentou sobre o programa. "Além de combater a criminalidade, o PRONASCI 2 busca intensificar a cultura de paz, modernizar as forças policiais e permitir o desenvolvimento de estratégias efetivas para a segurança pública", explicou.



O evento desta terça-feira contará com a presença de representantes dos municípios prioritários do programa. Niterói será representada por Nadine Borges, secretária municipal de Direitos Humanos e por Ciro de Hollanda, diretor da Secretaria Executiva e gerente do Pacto Niterói Contra a Violência.