Prêmio Glória Maria homenageia sete mulheres em sua primeira edição

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, nesta terça-feira (25), a primeira edição do Prêmio Glória Maria - Mulheres Afrolatinas Cariocas no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio. O evento homenageou sete mulheres escolhidas pelo trabalho desenvolvido, capacidade de liderança e por "ações que contribuíram para um caminho melhor da sociedade brasileira".



As jovens Maria e Laura, filhas de Glória Maria, participaram do evento, que também comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A jornalista morreu em fevereiro deste ano.



De acordo com o prefeito Eduardo Paes, a ação premia o bom exemplo dado pelas mulheres homenageadas. "Não tem nada mais poderoso do que a força do exemplo. A Glória Maria ocupava um espaço muito especial. Quando trazemos a força do exemplo, o que queremos é inspirar os outros. As mulheres que estão aqui hoje são exemplos. São apenas algumas, tem próxima edição ano que vem. Mas é muito bom poder homenagear vocês com um prêmio que tem o nome de uma pessoa tão especial", destacou.

O Prêmio Glória Maria foi dividido em sete categorias: comunicação, relações internacionais, saúde, acesso aos direitos, iniciativas inovadoras, gestão pública e cultura. As premiadas foram Flávia Oliveira, Jurema Werneck, Dra. Angela Borges Kimbangu, Dione Assis, Rafaela Bastos, DJ Tamy Reis e Dra. Liana Tito, que venceu na categoria saúde.

A profissional é mestranda em neurociência e comportamento pela Universidade de São Paulo (USP). Para a médica, a premiação é uma oportunidade de mostrar a luta diária das mulheres negras.

"É importante termos essa percepção de que a luta das mulheres negras precisa ser vista todos os dias. Conseguimos num dia só, num dia azul, reunir as pessoas para mostrar a nossa luta diária. É cada vez mais colocar em voga essa necessidade de discutir nossos próximos passos, por meio de políticas públicas, para que sejamos realmente um povo livre e feliz de fato", declarou Liana Tito.

A secretária de Políticas e Promoção da Mulher, Joyce Trindade, também falou sobre a importância do reconhecimento às histórias das mulheres negras do Rio como oportunidade de impulsionar outras trajetórias.

"Entendemos que as inspirações e exemplos são fundamentais. Glória Maria foi o maior exemplo de mulher negra que deu visibilidade às nossas trajetórias na rede nacional. É fundamental que outras mais possam ser inspirações para tantas outras meninas. E uma forma de fazer isso é criar premiações como essa, e também consolidar políticas públicas que reconheçam que mulheres negras são a base da sociedade brasileira. E que sem elas não há futuro", disse.

Prêmio



O Prêmio Glória Maria é uma das iniciativas da secretaria para celebração do mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Há 31 anos foi promovido o primeiro encontro com essa temática, na República Dominicana, dando origem ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.



No Brasil, pela Lei nº 12.987, de 2014, também é celebrado o Dia Nacional da Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Tereza de Benguela foi uma líder quilombola que deu visibilidade ao papel das negras na história do país.