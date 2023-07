Putin pretende visitar a China pela primeira vez desde o início da guerra com a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, "tem a intenção" de visitar a China em outubro, por convite de seu homólogo, Xi Jinping, declarou nesta terça-feira (25) o conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov.



"Recebemos um convite e temos a intenção de viajar para a China por ocasião do fórum 'Faixa e Rota', que será realizado em outubro", disse Ushakov, citado pelas agências de notícias russas.



Seria a primeira viagem de Putin à China desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Poucas semanas antes disso, o líder russo visitou Pequim pelos Jogos Olímpicos de Inverno, organizados pelo vizinho chinês.



Por sua vez, Xi Jinping visitou Moscou em março e declarou na época que as relações bilaterais estavam entrando em uma "nova era".



Rússia e China mantêm estreitas relações, que se fortaleceram desde o início da campanha militar russa na Ucrânia e das sanções ocidentais impostas contra Moscou. Pequim também não condenou o ataque russo à Ucrânia.



O fórum de outubro recebe o nome do faraônico projeto chinês também conhecido como "Nova Rota da Seda", que visa desenvolver, por meio de fundos chineses, estradas, portos, linhas ferroviárias e outras infraestruturas em vários países.