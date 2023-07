Prefeitura cria conselho consultivo no dia do taxista para plataforma Táxi.Rio

Rio - No Dia do Taxista, comemorado nesta terça-feira (25) em referência ao Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, a Prefeitura do Rio criou, por meio de decreto, o Conselho Consultivo do Taxi.Rio Cidades. Serão 15 membros, sendo sete taxistas, que se reunirão a cada dois meses com o objetivo de aprimorar a plataforma e auxiliar o município na proposição e tomada de decisões relacionadas à plataforma, que viabiliza o atendimento aos passageiros, feito por profissionais devidamente autorizados.

Outra função será auxiliar na articulação das relações institucionais com os setores desta atividade econômica, bem como representações da sociedade civil, para identificar demandas e propor possíveis soluções. Garantir a adoção de boas práticas em assuntos ligados ao programa e ao desenvolvimento deste serviço, além de realizar diagnósticos e mitigar possíveis riscos relacionados à atividade econômica.

O Secretário Municipal de Transformação Digital e Integridade Pública, Tony Chalita comentou sobre a iniciativa. "O Conselho criado hoje vai trabalhar pelo estabelecimento de diretrizes e medidas voltadas à permanente melhoria e otimização da plataforma", disse.

O comitê será composto por um representante da Secretaria Municipal de Transformação Digital e Integridade Pública (SMTDI), três da Subsecretaria de Transformação Digital da SMTDI, três da Empresa Municipal de Informática (IplanRio), um da Secretaria Municipal de Transportes e sete taxistas. O mandato será de dois anos.