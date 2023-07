PM prende suspeitos de integrar milícia antes de reunião na Baixada

Rio - Dois homens apontados como integrantes da milícia que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram presos na madrugada desta terça-feira (25).

Segundo a Polícia Militar, agentes da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) foram informados sobre uma suposta reunião de milicianos em uma casa no bairro Vila Borgerth. No local, os policiais encontraram a dupla, que fazia a segurança do imóvel.



Os dois foram presos em flagrante e com eles, os policiais apreenderam duas pistolas, munições, capas de colete balístico, carregadores, sete celulares, uma faca, um distintivo, um coldre e um porta carregador duplo.

Quatro mortes em fim de semana violento

No início do mês, o município de Nova Iguaçu teve um fim de semana de violência com as mortes de uma criança de 12 anos e de três homens, além de uma mulher ferida, após serem baleados em diferentes locais. Os ataques a tiros aconteceram no último dia 8, nos bairros de Austin, Jardim Pernambuco e Engenho Pequeno.

A morte do menino no Jardim Pernambuco aconteceu quando, de acordo com relatos, ele brincava no Campo Santa Lúcia e foi atingido. Testemunhas afirmaram que os tiros teriam acontecido durante uma tentativa de invasão ao bairro, que é dominado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, por bandidos liderados pelo miliciano Gilson Ingrácio de Souza Junior, o Juninho Varão.

O criminoso era considerado um dos homens fortes de Danilo Dias Lima, o Tandera, mas após um golpe, passou a controlar a milícia que atua no Cabuçu, Palhada, Valverde e Grão Pará, em Nova Iguaçu.