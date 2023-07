UE aprova lei que busca fortalecer regulação de chips semicondutores

O Conselho Europeu aprovou, nesta terça-feira, 25, um fortalecimento abrangente da regulação do setor de chips semicondutores, na etapa final do processo legislativo que abre caminho para a implementação da lei.



Segundo o comunicado, o programa mobiliza 43 bilhões de euros em investimentos públicos e privados para o desenvolvimento da indústria de semicondutores. O objetivo da União Europeia (UE) é dobrar a participação no mercado global desses itens, de 10% atualmente para pelo menos 20% até 2030.



"No longo prazo, isso também contribuirá para o renascimento de nossa indústria e a redução de nossas dependências externas", afirmou o ministro de indústria, comércio e turismo da Espanha, Héctor Gómez Hernández, representando o país que exerce a presidência rotativa da UE.