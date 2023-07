Homem com 10 passagens pela polícia é preso por tráfico em Porto Real

Um homem, de 27 anos, com mais de dez passagens pela polícia, inclusive por roubo e tentativa de homicídio, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Porto Real. O caso aconteceu na segunda-feira (24) no bairro Jardim Real.



Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi abordado quando conduzia uma bicicleta. Com ele foi encontrada uma sacola com 20 pinos de cocaína, oito invólucros de maconha, um celular e dinheiro.



Ele foi levado para a 100ª DP de Porto Real, onde foi constatado que ele já possuia dez anotações criminais por roubo, furto, lesão corporal, tentativa de homicídio, violência doméstica e porte ilegal de arma. Ele ainda foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.