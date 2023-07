Ministro da Defesa russo chega à Coreia do Norte para 70º aniversário do armistício

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, chegou à Coreia do Norte nesta terça-feira (25) para assistir às comemorações do 70º aniversário do armistício assinado após a Guerra de Coreia, anunciou sua pasta em comunicado.



"A delegação militar russa dirigida pelo ministro da Defesa da Federação da Rússia, o general do Exército Sergei Shoigu, chegou à RPDC [República Popular Democrática de Coreia, o nome oficial da Coreia do Norte]", diz a nota.



O ministro russo foi recebido no aeroporto de Pyongyang por seu par norte-coreano, Kang Sun Nam, segundo a mesma fonte.