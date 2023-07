Lula é convencido por Janja a antecipar cirurgia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convencido pela primeira-dama Janja a realizar, o mais breve possível, uma cirurgia no quadril para aliviar as dores que o têm incomodado há muito tempo. O petista vem enfrentando dores na região do fêmur desde antes de assumir a Presidência, mas a situação se agravou ao longo de seu mandato.



Inicialmente, o presidente planejava realizar a cirurgia durante o recesso parlamentar e judiciário, que ocorre entre dezembro e janeiro, além do período em que diversos órgãos do governo federal também pausam suas atividades. Contudo, devido ao aumento das dores e após intensa conversa com a primeira-dama, Lula concordou em antecipar o procedimento cirúrgico, que está previsto para ocorrer em outubro.



A relação entre Lula e Janja é muito próxima. A primeira-dama é bastante participativa do dia-a-dia do marido, que escuta com muita atenção aos conselhos da esposa, principalmente quando o assunto é saúde.



Em entrevista ao programa "Conversa com o Presidente", nesta terça-feira (25), Lula expressou seu desejo de passar pela cirurgia, afirmando: "Eu quero fazer a cirurgia porque não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro".



O presidente também compartilhou como a dor afetou seu humor e convivência: "Eu sinto que às vezes eu estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão, já dói, e eu tenho que falar bom dia sorrindo. Às vezes eu não consigo falar. Às vezes, fica visível no meu rosto que eu estou irritado, que eu estou nervoso".



Lula revelou que a persistência da dor o tornou uma pessoa incômoda e irritadiça, o que afetou suas relações interpessoais. Ele reconhece que isso pode ter impacto negativo em seu ambiente de trabalho, fazendo com que as pessoas evitem cumprimentá-lo para não serem “maltratadas”.



Enquanto o presidente se recupera da cirurgia, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) assumirá temporariamente suas funções. A equipe médica do petista informou que a cirurgia se faz necessária devido à artrose no quadril, uma condição que o o chefe do Executivo federal enfrenta há vários anos.



No último domingo (23), a assessoria de Lula esclareceu que a cirurgia é um procedimento programado e não uma urgência. Todos os preparativos para o procedimento estão sendo cuidadosamente organizados para garantir o sucesso da intervenção e uma recuperação adequada.