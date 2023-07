Lula volta a prometer que faixa de isenção do Imposto de Renda subirá para R$ 5 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a prometer nesta terça-feira (25) que, até 2026, a faixa de isenção do Imposto de Renda subirá para R$ 5 mil.



"Escute o que eu estou falando: até o final do meu mandato, quem ganha até R$ 5 mil não vai pagar Imposto de Renda", disse Lula em sua live semanal.



Em maio deste ano, o governo publicou uma Medida Provisória (MP) que aumentou a faixa de isenção para salários de até R$ 2.640. A ideia de Lula e da equipe econômica é ir aumentando esse valor ano a ano, até atingir R$ 5 mil em 2026.



Com a MP, que perde validade se não for analisada pelo Congresso até o dia 27 de agosto, a faixa de isenção passou a englobar trabalhadores que ganham salários de até R$ 2.112.



Além disso, a medida também prevê que contribuintes não isentos optem por uma dedução simplificada de R$ 528 - na prática, isso faz com que quem ganha até R$ 2.640 por mês não pague Imposto de Renda.