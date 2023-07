Polícia recupera cadela da raça buldogue francês levada da casa de seus tutores em Maricá

Rio - A Polícia Civil recuperou, nesta terça-feira (25), a cadela da raça buldogue francês que havia sido levada do quintal da casa dos seus tutores em Maricá , Região Metropolitana, há mais três semanas. Antes de ser localizado pelos investigadores da 82ª DP (Maricá), o pet do casal João de Sá, de 51 anos, e Dilméia de Sá, também de 51, havia sido anunciado e vendido para uma moradora de Olaria, Zona Norte do Rio.De acordo com a filha do casal, Jennifer de Sá, de 29 anos, o homem que anunciou a cadela nas redes sociais foi localizado pela polícia civil, intimado e, quando prestou depoimento justificou a suposta venda."No depoimento, a pessoa alegou que tinha achado ela na rua. Deu algumas desculpas e a polícia foi e pediu que ele devolvesse. Segundo ele, não sabia que ela era de raça. Disse que quando viu que ela era de raça e tinha valor, ele retirou o anúncio e deu para uma amiga dele que mora em Olaria", explicou Jennifer.Segundo a filha do casal, o animal foi entregue aos pais, na manhã desta terça-feira. "Ontem, ele pegou a Cachorra e levou para devolver a cadela na delegacia de Maricá. Ela foi entregue aos meus pais nessa manhã. Foi muito emocionante ver ela encontrando meus pais", comentou.A cadela estava no quintal da casa dos tutores, no bairro Ubatiba, quando desapareceu. A família achava que ela pudesse ter fugido, mas 24 horas após seu sumiço, encontraram o anúncio da cadela nas redes sociais. O anúncio era de um vendedor de Bonsucesso, Zona Norte do Rio, que pedia R$ 800 pela cadela. A família a identificou por causa do padrão das manchas na pelagem.