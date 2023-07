Prefeitura de Itatiaia convoca aprovados em concurso público de 2019

A Prefeitura de Itatiaia anunciou que está convocando quase 100 candidatos aprovados no concurso público nº 3.251, de 17 de julho de 2019, para ocuparem seus cargos na Rede Municipal de Ensino. A chamada contempla diversos profissionais como orientadores, professores, merendeiras e nutricionistas.



Ao todo, foram convocados quatro orientadores educacionais, dois orientadores pedagógicos, duas nutricionistas, quatro auxiliares de secretaria, quatro merendeiras, dois porteiros e 80 professores.



De acordo com o secretário de Educação, João Miguel Barcellos, os profissionais devem iniciar as atividades já no próximo semestre letivo. "Com sua incorporação à equipe, a Secretaria de Educação espera fortalecer o suporte pedagógico, otimizar o atendimento aos alunos e elevar os indicadores de ensino do município”, falou.