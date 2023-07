Área de mata na Serra Grajaú-Jacarepaguá é atingida por incêndio de grandes proporções

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata na serra da Grajaú-Jacarepaguá, na Zona Norte do Rio, no fim da tarde desta terça-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Grajaú, com apoio dos militares de Jacarepaguá, atuaram no combate às chamas desde às 16h20. O fogo foi controlado às 19h50.

A área atingida pelo incêndio fica próxima à comunidade do Complexo do Lins e ao retorno da vacaria. As chamas eram vistas de vários pontos da cidade. Nas redes sociais, moradores de diversos pontos da Zona Norte registraram as chamas.



"Eu moro bem distante e daqui está enorme! Fazia muito tempo que eu não via um incêndio assim nessa região", comentou uma usuária no Twitter. Alguns dos relatos partiram de motoristas que passavam pela Linha Vermelha, na altura do Complexo da Maré.

Dá para ver até aqui da linha vermelha pic.twitter.com/thsovqCf5D — Michelle Sarmento (@MellSarmentho) July 25, 2023

Moradores de bairros próximos, como Cachambi, Pilares, Méier e Engenho de Dentro também se assutaram com a intensidade das chamas: "Gente, que fogo é esse. Está enorme. Uma pena dos bichinhos", compartilhou outra usuária.

Nesta terça-feira, o clima na cidade foi quente com temperatura máxima registrada de 33,1°C, por volta das 13h, em Irajá, na Zona Norte. Não houve registro de chuva em nenhum ponto da cidade.

De acordo com o Centro de Operações Rio, em tempos de pouca chuva, é fundamental ter cuidado com materiais que possam causar incêndios, como cigarros e fogos de artifício.