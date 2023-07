Polícia prende suspeito de se masturbar no interior de banco na Zona Norte

Rio - Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por importunação sexual dentro de uma agência bancária em Brás de Pina, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (25). Jonathan dos Santos Portes David, conhecido como Argentino, teria se masturbado em frente a duas mulheres no interior do banco.

Policiais da 38ª DP (Brás de Pina) passavam pelo Largo do Bicão quando perceberam uma movimentação atípica no interior da agência. Ao entrarem no local, foram informados de que Argentino estava dizendo palavras obscenas a duas vítimas. Em seguida, começou a se masturbar e disse que havia ejaculado.

Com isso, os agentes deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram à 38ª DP(Brás de Pina), onde foi confirmada a prisão em flagrante. Argentino será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.