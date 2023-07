Bolsonaro xinga Lula, critica TSE e classifica volta ao Planalto como 'missão'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou como “missão” uma possível volta ao Palácio do Planalto e aproveitou para xingar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um evento nesta terça-feira, 25. Bolsonaro chamou o petista de “analfabeto” e “jumento”, durante a filiação do vereador Fernando Holiday ao PL.



Durante o pronunciamento, o ex-presidente fez comparações sobre interesses dos países europeus e do hemisfério norte para o comando do Brasil. Bolsonaro ainda disse que Lula é “entreguista”, em referência aos acordos com países latino-americanos.



“A quem interessa... Leva-se em conta os países europeus, os países do norte, interessa eu ou um entreguista na Presidência da República? Um analfabeto. Um jumento, por que não dizer assim?”, afirmou.



Bolsonaro aproveitou para atacar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o deixou inelegível e disse que a medida visa atacar “suas virtudes”. O ex-presidente ainda afirmou ser uma “missão” voltar ao comando do Palácio do Planalto.



“Ah, ele atacou o sistema eleitoral. Tudo é ataque. Triste um país que pune um político não pelos seus erros ou defeitos, mas por suas virtudes. Vontade de ser presidente novamente? Eu queria ir para a praia, mas entendo que é uma missão”, declarou.



Jair Bolsonaro participou do evento ao lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e de vereadores e políticos ligados ao PL na Câmara Municipal de São Paulo. Em seguida, ele deve se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio



No encontro, o ex-presidente ainda criticou a Comissão da Verdade, responsável por investigar crimes de tortura cometidos na ditadura militar. Bolsonaro minimizou os casos registrados no regime militar e criticou o argumento do Estado Democrático de Direito.



“Que porra de verdade é essa que não começa investigando o Celso Daniel. É uma esquerda que não quer o bem do país. Qualquer um pode ser preso hoje por nada. Vai pra ponta da praia. Tudo é estado democrático de direito”, disse.



Após o encontro com membros do PL, Bolsonaro ir ao Palácio dos Bandeirantes, aonde vai se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O padrinho político de Tarcísio deverá se hospedar na sede do governo paulista, em sinal de reconciliação após desavenças entre os dois pela Reforma Tributária.



Na quarta-feira (26), Bolsonaro deve passar por bateria de exames e se encontrar com empresários.