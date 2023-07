'Swat é o c...': senador Marcos do Val é hostilizado enquanto caminha na praia em Vitória

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi hostilizado enquanto caminhava no calçadão da praia de Camburi, em Vitória (ES). Em vídeo que circula nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 25, o parlamentar está ao lado de uma mulher, e um homem, que aparentemente é quem grava as imagens, chama Do Val de a "maior vergonha da história capixaba"

Marcos do Val é hostilizado enquanto fazia caminhada no Espírito Santo:



“A maior vergonha da história capixaba. A vergonha do estado. Você tem que se tratar. Tratar sua cabeça. Burro pra caralho. Swat é o cacete”. pic.twitter.com/7q2T9iEZRM — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) July 25, 2023



O autor do vídeo se aproxima do senador pelas costas, mas não chega muito perto. O homem grita "maior vergonha da política capixaba, caminhando aqui de boa", enquanto Do Val se distancia



Quando o senador sai da pista de caminhada e começa a ir embora do local, o homem sobe o tom e profere xingamentos. "Vai nessa, meu irmão. Foge mesmo, vai se tratar. Você tem que se tratar. Não é o coração não, é a cabeça. Você é burro pra c...".



O parlamentar foi alvo de operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) feita no gabinete e em dois endereços dele no Espírito Santo, em junho, após pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O parlamentar é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa



Depois da operação da Polícia Federal, que vasculhou seu gabinete, Do Val se afastou das suas atividades como senador, alegando razões médicas. Ele sofreu um mal-estar na noite do dia 20 de junho, o que teria motivado a decisão.