Suspeito é preso com grande quantidade de drogas em Nova Iguaçu

Rio - Policiais do 20° BPM (Mesquita) prenderam, nesta terça-feira (25), um homem com grande quantidade de entorpecentes em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



De acordo com o comando da unidade, a ação ocorreu durante patrulhamento das equipes na comunidade conhecida como Inferninho.



Os agentes relataram que o suspeito foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidos uma pistola com uma munição, dois rádios transmissores, 116 unidades de maconha, 302 de cocaína, 164 de crack e 191 de loló.



O homem e o material recuperado foram encaminhados à 52ª DP (Nova Iguaçu), onde a ocorrência foi registrada.