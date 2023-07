Julho Amarelo: Cristo Redentor recebe iluminação especial para alertar sobre a luta contra hepatites virais

Rio - O Cristo Redentor foi iluminado de amarelo nesta terça-feira (25) para alertar sobre o mês de luta contra as hepatites virais. Saber como se proteger, identificar sintomas e buscar tratamento são fundamentais para atingir a meta da Organização Mundial de Saúde (OMS) de eliminar a doença até 2030. Com o tema "O primeiro passo é a informação", a Secretaria estadual de Saúde do Rio (SES) convoca a população, neste Julho Amarelo, a se prevenir contra as hepatites virais e faz campanha educativa de combate à doença junto a profissionais de saúde.



Na próxima sexta-feira (28), o Julho Amarelo tem seu ápice com o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, quando são efetivadas ações relacionadas à luta contra a doença. A data foi criada pela OMS em 2010 para conscientizar a população sobre as formas de contágio e os tratamentos dos diferentes tipos da doença. No Brasil, a passou a ser celebrada a partir de 2019.



A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

Ambulatório do Iaserj

Há quase 30 anos, o polo de hepatite do ambulatório do Instituto de Assistência dos Servidores do Rio de Janeiro (Iaserj), no Maracanã, Zona Norte do Rio, mantém um laboratório que disponibiliza testes rápidos, vacina e tratamentos para hepatites B e C. O serviço, de graça, é organizado por meio da técnica point of care, que é a testagem conduzida próximo ao local de cuidado ao paciente, facilitando a adesão ao tratamento.



"Nosso polo de hepatite tem toda a linha de cuidado em um mesmo lugar, desde a realização de teste rápido, a vacina contra hepatite B e tratamento, tornando mais ágio a cura do paciente da hepatite C, que tem um índice de cura de mais de 97% dos casos. A técnica point of care também contribui para o controle da hepatite B, com medicamentos que são oferecidos gratuitamente pelo SUS", explica Clarice Gdalevici, médica hepatologista responsável pelo polo de hepatite Iaserj-Maracanã.



De acordo com dados do Ministério da Saúde, hepatites virais B e C afetam 325 milhões de pessoas no mundo, causando 1,4 milhão de mortes por ano. É a segunda maior causa de morte entre as doenças infecciosas depois da tuberculose.



"O exame de carga viral é fundamental para confirmação diagnóstica e início de tratamento dessa doença que atinge o fígado e pode levar à morte se não for tratada corretamente", afirma Clarice.



A médica hepatologista vai ministrar palestras para os profissionais de unidades de saúde de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na quinta (27), o evento será realizado no Hospital Geral de Nova Iguaçu; e no dia seguinte, na Maternidade Mariana Bulhões. Com o tema "Julho Amarelo e como alcançar a eliminação das hepatites virais B e C", a palestra começa às 14h nos dois dias. "Nós vamos à Nova Iguaçu mostrar aos profissionais que temos a missão de eliminar as hepatites virais até 2023 e como isso é possível", informa.



Hábitos simples ajudam a prevenir a doença



A hepatite pode ser silenciosa, nem sempre apresentando sintomas, mas, quando aparecem, podem ser febre, fraqueza, mal-estar, dor abdominal, náusea, vômitos, perda de apetite, urina escura (cor de café) e icterícia (pele e olhos amarelados).



Hábitos simples podem ajudar a prevenir a doença: vacinar contra hepatites A (crianças a partir de 18 meses a 5 anos) e B (1ª dose ao nascer e adultos de qualquer idade); usar preservativos; exigir materiais descartáveis e esterilizados em estúdios de tatuagem; lavar bem as mãos antes das refeições e após usar o banheiro; lavar e cozinhar bem os alimentos antes do consumo; manter exames de rotina em dia; não compartilhar objetos de uso pessoal (ex.: barbeadores e alicates de unhas); não compartilhar objetos que possam ter tido contato com sangue (ex.: seringas e agulhas).