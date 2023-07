Temporais e incêndios deixam ao menos 5 mortos na Itália

Pelo menos cinco pessoas morreram na Itália devido aos fenômenos naturais que atingem o país nesta terça-feira (25), com tempestades violentas no norte e fortes incêndios na Sicília, que podem levar o governo a declarar o estado de emergência nas áreas mais afetadas.



"Com grande tristeza, soube da trágica notícia de dois acidentes provocados pelo mau tempo, nos quais morreram uma jovem de 16 anos em um acampamento de escoteiros em Bréscia [norte] e uma mulher em Lissone [norte] pela queda de árvores", escreveu a chefe de governo, Giorgia Meloni, em mensagem na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.



Em Milão, as chuvas intensas, o granizo e os fortes ventos que atingiram a capital econômica do país provocaram inundações e derrubaram muitas árvores, que caíram sobre as ruas.



A empresa local de transporte público informou que houve graves danos à rede elétrica e uma jornalista da AFP constatou um corte provisório de água no centro histórico.



Em contraste com as tempestades do norte, o sul da Itália vivencia uma onda de calor que fez os termômetros alcançarem 47,6°C na segunda-feira em Catânia (Sicília), o que provocou vários incêndios, segundo a Defesa Civil.



Os corpos carbonizados de dois idosos foram encontrados dentro de uma casa destruída pelas chamas e uma mulher de 88 anos morreu perto de Palermo, informou a imprensa local nesta terça.



Durante a noite, os bombeiros sicilianos lutaram contra diversos focos, um dos quais se propagou perto do aeroporto de Palermo, que teve que permanecer fechado durante muitas horas.



O presidente da Região Siciliana, Renato Schifani, anunciou que pretende pedir ao governo, que se reunirá nesta quarta-feira, que decrete o estado de emergência na ilha mediterrânea.



O transporte ferroviário também registrou problemas por conta dos incêndios.



"Vivemos na Itália um dos dias mais complicados das últimas décadas: inundações, tornados e granizo gigante no norte, calor extremo e incêndios devastadores no sul", escreveu o ministro de Defesa Civil, Nello Musumeci, nesta terça no Facebook.



"A mudança climática que atinge o nosso país obriga todos nós, sem exceção, a mudarmos de atitude", acrescentou.