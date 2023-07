Torcedor acusado de matar palmeirense chega a São Paulo

preso acusado de ter arremessado a garrafa que matou a palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, chegou a São Paulo na madrugada desta quarta-feira (26). Segundo a Polícia Civil paulista, ele será ouvido nos próximos dias.



Em nota, a corporação informou que Jonathan passou a madrugada no 8º DP (Brás), Zona Leste da capital paulista. A Civil disse, ainda, que após a oitiva, "a autoridade policial decidirá quanto à situação dele". O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Rio - O torcedor do Flamengo Jonathan Messias Santos da Silva,que matou a, de 23 anos, chegou a São Paulo na madrugada desta quarta-feira (26). Segundo a Polícia Civil paulista, ele será ouvido nos próximos dias.Em nota, a corporação informou que Jonathan passou a madrugada no 8º DP (Brás), Zona Leste da capital paulista. A Civil disse, ainda, que após a oitiva, "a autoridade policial decidirá quanto à situação dele". O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apoiou a ação do DHPP de São Paulo, na captura de Jonathan, que é professor e diretor-adjunto da Escola Municipal Almirante Saldanha da Gama, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.



Relembre o caso



Gabriela foi atingida na artéria jugular por estilhaços de uma garrafa, arremessada durante uma confusão entre torcidas de ambos os times, em uma das entradas do estádio Allianz Parque, no último dia 9. A vítima recebeu atendimento na ambulância do estádio e foi levada ao hospital Santa Casa, no centro de São Paulo. Ela sofreu duas paradas cardíacas e faleceu no dia seguinte.

prendido Leonardo Felipe Xavier Santiago em flagrante no dia do ocorrido, no entanto, ele foi solto após pedido do Ministério Público. O promotor Rogério Leão Zagallo alegou que as provas eram inconclusivas. A Polícia Civil de São Paulo haviaem flagrante no dia do ocorrido, no entanto,após pedido do Ministério Público. O promotor Rogério Leão Zagallo alegou que as provas eram inconclusivas.

Com a soltura de Leonardo, as investigações para encontrar o suspeito de arremessar a garrafa haviam sido retomadas.