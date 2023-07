Zeca Dirceu pede investigação contra Dallagnol sobre acordo envolvendo a Petrobras

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, apresentou uma representação à AGU (Advocacia-Geral da União), solicitando a abertura de um procedimento administrativo contra o ex-procurador Deltan Dallagnol. O objetivo é investigar a conduta do lavajatista, que teria causado danos à União ao negociar, em sigilo, um acordo para a partilha de recursos provenientes da Petrobras No texto, Zeca Dirceu requer a apuração não apenas do ex-deputado, mas também de outros procuradores envolvidos na Operação Lava Jato, sob a suspeita de desvio de cumprimento da Constituição e crime de apoderamento ilícito de competência de órgãos do Poder Executivo.O parlamentar lembra que, à época, Dallagnol, então procurador-chefe da Lava Jato, assinou um acordo extrajudicial com a Petrobras para a criação de uma fundação privada, com o objetivo de administrar as multas e ressarcimentos relacionados à operação. Tais recursos seriam provenientes das multas impostas à estatal em decorrência de escândalos de corrupção.A negociação realizada em sigilo, sem a devida transparência e controle dos órgãos do Poder Executivo, levantou questionamentos sobre a legalidade e a competência para a destinação desses recursos. Diante disso, Zeca Dirceu busca esclarecer as circunstâncias que envolvem o acordo e investigar possíveis irregularidades na atuação dos procuradores da Lava Jato.