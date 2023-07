Meriti abre inscrições para curso preparatório gratuito do concurso público da Polícia Militar

A Prefeitura de, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, realizará umgratuito para candidatos inscritos no concurso público da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (). Vagas somente para moradores de São João de Meriti.As aulas acontecerão no auditório da Escola Municipal Professora Graça Grijó, antigo Colégio Fluminense, aos sábados, de 29 de julho a 26 de agosto, entre 8h e 17h.As vagas são limitadas e realizadas no link https://forms.gle/9s3jzmQcCGjURRMw8 A Escola Municipal Professora Graça Grijó fica localizada na Rua Paulo Soares Nascimento, nº 305, bairro Vilar dos Teles.