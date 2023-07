Dia dos Avós: saiba por que data é celebrada em 26 de julho

Nesta quarta-feira (26) é comemorado o Dia dos Avós. A data foi escolhida por ser dia de Santa Ana e São Joaquim, respectivamente mãe e pai de Maria e, portanto, avós de Jesus Cristo, segundo a tradição católica.

O primeiro país a instituir a comemoração do Dia dos Avós nesta data foi Portugal, a partir de 2003, após uma campanha que se tornou famosa em todo o país: uma senhora avó de seis netos, Ana Elisa Couto (1926-2007), liderou um movimento pela criação de uma data que homenageasse os avós. Em 2003 foi oficializado o 26 de julho.



No Brasil, a data foi adotada popularmente, até como forma de incrementar o comércio. Não é um feriado nacional, mas apenas naqueles municípios que têm algum dos dois santos como padroeiros, como Sumaré, no interior de São Paulo.



Em 2021, o papa Francisco incluiu o Dia dos Avós e das Pessoas Idosas no calendário da Igreja Católica, mas ficou estabelecido que seria comemorado em data variável, perto do dia 26 de julho - em 2021 foi festejado no dia 25, em 2022 no dia 24 e neste ano a comemoração aconteceu no último domingo, dia 23.



A cada ano a Igreja Católica lança um tema a ser debatido durante as atividades religiosas desse dia. Em 2023 o tema foi "De geração em geração, a sua misericórdia".



A tradição católica narra que, no século I a.C., Ana e seu marido, Joaquim, moravam em Nazaré e não tinham filhos, mas pediam que Deus lhes enviasse uma criança. Então, um anjo apareceu e avisou que Ana, embora supostamente estéril, estava grávida.



Essa criança, uma menina, foi batizada como Maria. Ana teria morrido quando Maria tinha só três anos. Segundo a crença cristã, ainda na adolescência, Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus Cristo.



Ana e Joaquim foram canonizados no século XVI pelo papa Gregório VII. O dia 26 de julho foi oficializada como data de ambos pelo papa Paulo VI.