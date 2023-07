Civil apreende adolescente suspeito de estupro e por armazenar pornografia infantojuvenil

Rio - Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) apreenderam, nesta quarta-feira (26), um jovem suspeito de estuprar uma criança, em Cosmos, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Civil, o adolescente, de 17 anos, que foi encontrado dentro de casa, também produzia e armazenava conteúdo sexual infantil.

Entre as centenas de arquivos analisados, a equipe da DCAV encontrou vídeos de um bebê, com menos de um ano de idade, sendo abusado sexualmente pelo adolescente. Além disso, o núcleo de inteligência conseguiu identificar que a vítima fazia parte da família do rapaz.

Após mais de um mês de investigação, com troca de informações entre as polícias Civil e Federal, os agentes descobriram que o rapaz consumia vídeos e fotos de abuso sexual infantojuvenil pela internet e guardava o conteúdo em uma “nuvem” do computador.

Os agentes da DCAV cumpriram os mandados de busca e apreensão expedidos contra o jovem e, no local, apreenderam todos os dispositivos eletrônicos.