Erdogan recebe representantes da Palestina e Hamas na Turquia

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, e o chefe da organização islâmica Hamas, Ismail Haniyeh, se reuniram nesta quarta-feira, 26, nos escritórios do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Ancara, informou a agência de notícias oficial turca.

"O presidente Erdogan se encontrou com o presidente palestino Abbas e o chefe do gabinete político do Hamas, Haniyeh, no palácio presidencial", disse a agência Anadolu. A reunião ocorreu a portas fechadas, segundo a mesma fonte.

Depois de anos de tensões, as relações entre a Turquia e Israel melhoraram no ano passado, com várias visitas de alto nível, incluindo a do presidente israelense Isaac Herzog.

Erdogan já havia se reunido com Abbas na terça-feira e, após o encontro, prometeu continuar apoiando a causa palestina e expressou sua preocupação com o aumento da violência na Cisjordânia ocupada nos últimos meses.

Soldados israelenses mataram um palestino na Cisjordânia ocupada nesta quarta-feira, disse o Ministério da Saúde palestino, e o exército israelense confirmou que realizou "atividades antiterroristas" no acampamento de refugiados de Nablus.