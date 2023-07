Vídeo: incêndio atinge fábrica de plástico na Zona Norte de São Paulo

São Paulo - Um incêndio atingiu uma fábrica de plástico na madrugada desta quarta-feira (26), em Cachoeirinha, Zona Norte de São Paulo.

Incêndio atinge fábrica de plástico na Zona Norte de São Paulo.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/RE6PmQ1Yvu — Jornal O Dia (@jornalodia) July 26, 2023

Somente uma pessoa ficou ferida, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Ela teve uma queimadura nas mãos e foi levada até o Hospital Geral Vila Penteado.O incêndio começou por volta das 4h, e foram necessárias 16 viaturas para conter as chamas. Às 8h o incêndio já havia sido controlado. Ainda não há informações sobre como começaram as chamas.