Oficina de jardinagem do CRAS Banco de Areia tem primeira colheita do ano

A primeira colheita da horta comunitária do CRAS Banco de Areia rendeu alfaces, coentros e salsões. Os próprios usuários realizaram a ação. Ao todo, foram plantados cerca de 12 tipos diferentes de frutas e hortaliças.



Os alimentos colhidos são distribuídos entre os próprios usuários do CRAS. “É com alegria e gratidão que testemunhamos o resultado de nossos esforços colaborativos. Cultivar essas verduras vai além de fornecer alimentos saudáveis; é um ato de cuidado e esperança para as famílias que atendemos. Estamos promovendo autonomia, saúde e sustentabilidade”, defendeu Loan Cavalcante, coordenador da Proteção Social Básica da Assistência Social de Mesquita.



Para a organização, a oficina de jardinagem tem sua importância em diversas áreas, tanto no quesito social quanto no ambiental. Ela trabalha questões de segurança alimentar, educação nutricional, fortalecimento da comunidade, bem-estar físico e mental, sustentabilidade ambiental e fortalecimento de vínculos entre usuários e equipe.

Inscrições



As oficinas de jardinagem são oferecidas no CRAS Banco de Areia e no Centro Municipal de Longevidade, na Chatuba. Para se inscrever, é preciso ir a um desses equipamentos de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h, com documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

