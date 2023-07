Diversas carrocinhas irregulares são removidas de calçadão na Zona Oeste

Rio - Diversas carrocinhas e barracas foram removidas, no início da manhã desta quarta-feira (26), durante uma operação de ordenamento urbano no calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste. Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), as estruturas estavam obstruindo a via pública e as mercadorias eram vendidas irregularmente.

O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, comentou sobre as ações de ordenamento na região. "Nós temos feito operações para combater a ocupação irregular das calçadas aqui na Zona Oeste. Já vimos uma diminuição na quantidade de equipamentos, mas alguns insistem na irregularidade", disse o secretário.

fotogaleria

Em nota, a Seop informou que as estruturas removidas lotaram três caminhões e que a área do calçadão de Campo Grande sofre influência do crime organizado.



Diogo Borba, subprefeito da Zona Oeste, disse que os cidadãos não têm espaço para circular nestes locais. "Os calçadões precisam ter espaço para as pessoas. Ambulantes irregulares, que não possuem autorização para atuar na região, continuam ocupando e causando desordem", afirmou.



Outra ação no calçadão

No final do mês passado , dezenas de carrocinhas de lanche também foram apreendidas no calçadão de Campo Grande. Segundo Seop, as estruturas eram irregulares e não possuíam licença para exercer atividades comerciais na região.

Na ação, a Comlurb removeu cerca de 300 quilos de lixo do local e, por conta da quantidade e do tamanho das estruturas apreendidas, dois caminhões e quatro viaturas ficaram lotados. Os agentes apreenderam centenas de itens, como barracas, capas e películas para celular, artigos eletrônicos, guarda-sol, lonas, botijão de gás, manequim, fornos elétricos e isopores.