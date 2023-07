Inscrições para debate sobre cinema independente em Bangu estão abertas

Rio - As inscrições para a segunda edição do Cinema Correria, debate sobre o cinema independente, estão abertas para espectadores, cinéfilos, pensadores e pesquisadores de periferias interessados em participar do evento, que acontece no próximo dia 4, às 16h, na Areninha Hermeto Pascoal, em Bangu, Zona Oeste do Rio.



O objetivo do encontro, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, é estimular a construção coletiva do conhecimento periférico sobre cinema, buscando elaborar o conceito de "Cinema Correria" a partir da leitura de livros, textos e filmes.

"Esse é um projeto que trabalha com cultura na rua em territórios periféricos. A gente entende que todo processo artístico cultural tem potencial pedagógico e estamos de volta na Zona Oeste com essa roda de conversa", explica Gisele Mota, idealizadora do evento.

A partir da dinâmica de trabalho intelectual que envolve leitura, fichamento, perguntas, respostas, conversas e debates, os participantes vão produzir um material em texto com as principais conclusões desenvolvidas.



Com viés cultural e acadêmico, o debate é mediado pelas cineastas Gisele Motta, Joelma Ribeiro e Paula Sancier.

As inscrições para o debate vão até o próximo domingo (30). Os cinéfilos selecionados serão anunciados no dia seguinte e no próximo dia 2, os organizadores do evento entrarão em contato com os escolhidos.