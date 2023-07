Incêndio de navio de carga na Holanda deixa pelo menos um morto e vários feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas no incêndio de um navio de bandeira do Panamá que transportava cerca de 3 mil carros na costa holandesa, informou a Guarda Costeira da Holanda nesta quarta-feira, 26.



"Estamos considerando todos os cenários", disse um porta-voz da Guarda Costeira a uma rádio pública, e acrescentou que um dos 25 carros elétricos a bordo pode ter sido a causa do incêndio.



As equipes de emergência receberam uma ligação pouco depois da meia-noite (local) relatando o incêndio no Fremantle Highway, cerca de 27 quilômetros ao norte da ilha holandesa de Ameland.



Os 23 tripulantes foram retirados do navio, segundo a Guarda Costeira. "A tripulação tentou apagar o fogo sozinha, mas não conseguiu. Infelizmente, uma pessoa morreu e outras ficaram feridas", acrescentou.



"A situação não mudou. Ainda há muitas emanações de fumaça", disse a Guarda Costeira em um comunicado ao meio-dia desta quarta.



Duas horas antes, havia indicado que as chamas ainda queimavam no navio e que uma embarcação de resgate tentava controlar sua posição para que não afundasse.



"Estamos trabalhando em um plano de ação para limitar os danos", acrescentou a Guarda Costeira, que publicou uma foto do navio em que podem ser vistas chamas e colunas de fumaça.



Um porta-voz do prefeito da Ilha Ameland, Leo Pieter Stoel, disse temer sérios danos ao meio ambiente se o navio afundar.



"É o grande medo das ilhas, que aconteça algo em um dos canais de navegação que possa prejudicar o ambiente", acrescentou, citado pela agência de notícias holandesa ANP.



O "Fremantle Highway" é um navio de transporte de automóveis com capacidade para 18.500 toneladas de carga que navegava entre Bremerhaven, na Alemanha, e Porto Saíde, no Egito, segundo o site de monitoramento de tráfego marítimo marinetraffic.com.