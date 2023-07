Guindaste em chamas despenca em Nova York e deixa seis feridos; veja vídeo

Nova York - Um guindaste de construção despencou e atingiu um prédio em Manhattan, Nova York, na manhã desta quarta-feira (26).



Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que a estrutura, que já estava em chamas, desaba do topo de um prédio e atinge um edifício ao lado. Assista:

Guindaste em chamas despenca em avenida importante de Nova York.



Crédito: Reprodução/Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/2PFfYIV1Ql — Jornal O Dia (@jornalodia) July 26, 2023

O incidente ocorreu na 10ª Avenida por volta das 7h30 (8h30 no horário de Brasília). A via foi interditada após o ocorrido, e o Departamento de Polícia de NY recomendou que as pessoas sigam por outro trajeto.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um operador estava no guindaste na tentativa de controlar as chamas. Apesar de não ter conseguido conter o fogo, conseguiu sair e se salvar. Autoridades indicam que quatro civis e dois bombeiros ficaram feridos.