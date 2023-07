Arthur Lira celebra nota de crédito da Fitch: 'Importante conquista'

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), comemorou nesta quarta-feira, 26, a decisão da agência de risco Fitch que elevou a nota de crédito do Brasil de "BB-" para "BB", com perspectiva estável. "A decisão da agência de classificação de risco Fitch de elevar a nota de crédito do Brasil para “BB” é uma importante conquista para a economia do país", escreveu Lira nas redes sociais.



"A nova avaliação da agência se deve à política econômica do governo, que tem recebido todo o apoio institucional da Câmara dos Deputados. No primeiro semestre aprovamos a reforma tributária, o Carf e o arcabouço fiscal. A Câmara não falta à sua responsabilidade com o Brasil e apoia todas as medidas do interesse do país", completou.



Segundo a agência, a mudança na avaliação do risco do país reflete "um desempenho macroeconômico e fiscal melhor que o esperado". A Fitch ainda disse acreditar que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "trabalhará por melhorias adicionais".



"Apesar das tensões políticas persistentes desde 2018, o Brasil tem progredido em importantes reformas. O novo governo de esquerda liderado por Lula defende uma mudança em relação à agenda econômica liberal de governos anteriores, mas a Fitch espera que o pragmatismo e os amplos mecanismos institucionais de controle impeçam desvios macro ou microeconômicos radicais, enquanto o governo também busca iniciativas para apoiar o setor privado", afirma a agência.