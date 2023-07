Ucrânia inicia a segunda onda da contraofensiva militar, relata autoridade russa

Nesta quarta-feira (26), autoridades russas informaram que as forças ucranianas lançaram uma nova ofensiva sobre a região Zaporizhzhia, ao sul de Orikhiv, já que tiveram pequenos ganhos no local nos últimos dias.



“Frente Zaporizhzhia – a segunda onda da contraofensiva [das Forças Armadas da Ucrânia] começou”, publicou Vladimir Rogov, um membro da administração militar-civil de Zaporizhzhia instalada pela Rússia, no Telegram. "O inimigo enviou forças máximas para romper nossas defesas na direção de Orikhiv".



Em comunicado, Rogov ainda acrescentou que: "No início desta manhã, após preparação massiva de artilharia e ataques aéreos, os [ucranianos] foram atacar nossas posições perto de Robotyne".



O governador instalado pela Rússia da região, Yevgeny Balitsky, também relatou um ataque da Ucrânia. Além das autoridades, um blogueiro militar russo descreveu a mesma situação.



“Após a preparação de artilharia por uma divisão de obuses e uma bateria de jatos da formação, [destacamentos de ataques ucranianos] desceram para romper o nordeste de Robotyne”, disse Rybar.



De acordo com ele, no ataque eram usados dezenas de veículos blindados, "incluindo tanques, veículos de combate de infantaria, veículos blindados de transporte de pessoal e veículos blindados de combate".



"O inimigo conseguiu parar em três áreas. Agora batalhas ferozes estão acontecendo", acrescentou.