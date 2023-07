Coro russo Turetsky faz apresentação gratuita pela segunda vez no Rio

Rio - No próximo domingo (30), a capital fluminense vai receber, pela segunda vez, o Coro russo Turetsky & Sopranos, na Praça Mauá, no Centro da cidade. A entrada será gratuita e o evento começa a partir das 17h. O grupo é composto por 10 solistas e apresenta o espetáculo Unity Songs com um repertório sem fronteiras do clássico ao rock, do pop a ópera, do jazz ao folk.

O Maestro Mikhail Turetsky destacou detalhes da apresentação. "Vamos fortalecer as pontes de amizade no mundo, fortalecer o amor e o respeito pela cultura russa e brasileira. Preparamos surpresas em português especialmente selecionados para o público carioca e da capital Brasília”, disse.

O coro conta com um repertório de grandes sucessos internacionais em russo, italiano, português, espanhol e até releituras do Queen, como Bohemian Rhapsody, em formato lírico. Na Rússia, o grupo é campeão de popularidade com milhares de apresentações e shows sempre esgotados. A expectativa no Rio não é diferente, e é previsto casa cheia.



A turnê Unity Songs é um evento musical emocionante que tem como mensagem a união de povos e gerações em nome da cultura.