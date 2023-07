Duas baleias-jubarte visitam o mar da praia de São Conrado

Rio - Com movimentos lentos e eloquentes, duas baleias-jubarte foram vistas, na manhã desta quarta-feira (26), no mar da praia de São Conrado, Zona Sul do Rio. Surfistas e banhistas ficaram surpresos e alguns chegaram bem perto dos animais.

Por volta das 10h, o surfista Éric Poseidon, de 42 anos, estava no mar quando viu a movimentação. "Sempre estou com a minha câmera GoPro para registrar o surfe. Hoje, tive a oportunidade de chegar perto de duas baleias e fazer as imagens. É uma dádiva, mas tem que ter cuidado. Como tinha filhote, a mãe pode se sentir ameaçada e ficar agressiva", explicou Éric ao Meia Hora.

Baleias jubarte visitam mar da praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio; surfistas registraram o momento



As baleias-jubarte ficaram à cerca de 600 metros da areia da praia. Os surfistas chegaram a ficar receosos com uma rede de pesca que tinha próxima ao local, mas, felizmente, os animais não ficaram presos e seguiram mar a dentro.

O fotógrafo Joel Mendonça, que faz parte do grupo Salvemos São Conrado, fez imagens dos mamíferos com um drone. "Quando eu vi, fui em casa e peguei o drone para fazer os vídeos. Fiquei em um canto da praia vendo elas e controlando o drone. Elas estavam muito perto e depois se afastaram", contou o fotógrafo.

Com outros dois surfistas, Poseidon chegou a capturar imagens únicas das baleias. Em um dos vídeos obtidos pelo Meia Hora, é possível ver que a grande calda da "mãe jubarte" quase bate na GoPro 10 do homem. Éric disse que já teve outra experiência como essa. "Há muito tempo, fazendo uma pesca submarina, tive uma oportunidade parecida, mas não tinha câmera. Hoje tive sorte", contou o surfista.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini